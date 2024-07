ASSOCIAZIONE CULTURALE EMANUELA LOI. MARCIA DI PROTESTA #VOGLIAMOLACQUA

Anche noi dell’Associazione Culturale “Emanuela Loi” saremo in piazza Cavour ad Agrigento, venerdì pomeriggio alle ore 18.00. Saremo insieme a tutti i nostri concittadini a marciare, protestare e manifestare tutto il nostro sdegno per una situazione incresciosa cui mai la nostra provincia era mai precipitata. Un territorio ed una comunità dove gli elementari diritti riconosciuti dalla Carta Costituzionale vengono garantiti in maniera affievolita con grave nocumento per l’uguaglianza e la giustizia sociale e con il risultato che le logiche del malaffare e tutte le devianze criminali, dalle più piccole alle più temibili ed organizzate come la mafia, trovano terreno fertile da sempre. Questa azione di protesta, che auspichiamo sia la più partecipata possibile, mira a diventare la marcia di una comunità che rivendica il diritto all’acqua e con esso gli altri elementari diritti alla salubrità pubblica, alla sanità intesa come servizio universale, alle infrastrutture, a tutto quanto insomma che ci riconosca come cittadini anche dopo le campagne elettorali. Invitiamo tutta la cittadinanza, le associazioni, i movimenti e le istituzioni a unirsi a noi in questa battaglia per i diritti fondamentali. La nostra voce deve essere forte e chiara: #Vogliamo L’Acqua e vogliamo che sia garantito un futuro di equità e giustizia per tutti. Vito Alagna Presidente dell’ Associazione Culturale “Emanuela Loi”