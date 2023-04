Associazione Humus, Nessuno escluso presenta un calendario fitto di eventi nel nome dell’inclusione e del vivere green

Nessuno escluso, il progetto gestito dall’associazione Humus, presieduta da Lillo Alaimo Di Loro, ha un calendario fitto di appuntamenti in nome del Bio e del Vivere green che coinvolgono adulti e studenti. Si comincia domani, dalle 8:30 alle 12:30, nella sede dell’istituto superiore Odierna a Palma di Montechiaro con la proiezione del docufilm “Cambieresti” al quale farà seguito una conversazione sui temi: ecosistemi naturali e impronta ecologica, risparmio energetico e risorse rinnovabili, eco-cucina e cultura antispreco alimentare, agricoltura biologica e agricoltura sociale. Al tavolo dei relatori Annalia Todaro, dirigente dell’Istituto Odierna; Maria Laura La Vecchia, biologa nutrizionista; Giuseppe Craparo, agronomo; Marco Terrana, dottore in Scienze agrarie. L’evento sarà replicato lunedì prossimo, dalle 10 alle 12, a vantaggio di un altro gruppo di studenti. Il 18 e il 27 aprile, dalle 10 alle 12, Nessuno escluso, con il sotto progetto Il giardino che vorrei, interesserà gli alunni dell’istituto comprensivo Agrigento Centro che parteciperanno al laboratorio “Il giardino a scuola”. Il progetto punta a elaborare azioni di comunicazione per sviluppare nel bambino la capacità di osservazione dello spazio circostante e di elaborare delle progettualità rivolte al bello, per l’edificazione di un paesaggio costruito capace di agevolare il rapporto con sé stessi e con gli altri. Interverranno: Rosetta Greco, dirigente dell’istituto Agrigento Centro; Martina Scalzo, psicologa; Silvia Alaimo Di Loro, animatrice culturale; Lillo Alaimo Di Loro, Giuseppe Craparo e Marco Terrana. Il pomeriggio del 18 aprile, dalle 17 in poi, con il sotto progetto Ben Essere, Nessuno escluso si sposterà al castello chiaramontano a Racalmuto dove è prevista una conversazione sul tema “Il valore dei vissuti per la promozione del territorio”. Gli interventi saranno di Maria Laura La Vecchia e Giuseppe Craparo mentre le conclusioni saranno affidate a Lillo Alaimo Di Loro. I partecipanti saranno accolti da Giuseppe Lauricella, presidente Unitre. Durante l’incontro saranno letti dei brani tratti dal libro “La ragione del cibo” di Lillo Alaimo Di Loro. Nessuno escluso proseguirà il 21 aprile con il sotto progetto Vivere green. In programma, dalle 9 alle 13, Bio primavera: visita all’azienda agricola Golden Grapes a Naro e il laboratorio del gusto al quale farà seguito la 12 bio-merenda. Presenzieranno Annalia Todaro, Maria Laura La Vecchia, Giuseppe Craparo, Marco Terrana, Dario Brucculeri – dell’azienda biologica Golden Grapes – e Lillo Alaimo Di Loro. L’ultimo appuntamento con Nessuno escluso, sotto progetto Ben Essere, è fissato per il 30 maggio prossimo, dalle 10 alle 12, nella sede dell’azienda Bio agrituristica Brucculeri a Naro con un evento che si pone l’obiettivo di contenere il senso di solitudine e il sentimento di isolamento e aprire nuove prospettive di contatto, incontro e socializzazione mediante l’offerta di opportunità di relazioni; migliorare la vita e il benessere civile attraverso l’attivazione di “luoghi e spazi di comunicazione” e l’informazione sui servizi esistenti nel territorio e sulle modalità di accesso. Anche in questo caso, ad accogliere i partecipanti sarà Giuseppe Lauricella. Si discuterà di alimentazione in età scolare dal racconto dei soci dell’Unitre e saranno letti dei brani tratti dal libro “La ragione del cibo” di Lillo Alaimo Di Loro. Interventi a cura di Maria Laura La Vecchia e Giuseppe Craparo. Conclusioni a cura di Lillo Alaimo Di Loro. Il progetto Nessuno escluso è finanziato dall’assessorato regionale dell’Agricoltura, Pesca mediterranea e Sviluppo rurale – PSR Sicilia 2014/2020 Misura 16 – Cooperazione – Sottomisura 16.9