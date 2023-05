Associazione Nzemmula e Comune di Favara insieme per il Convegno sulla Nutrizione

Si terrà domattina a partire dalle 10 presso il suggestivo Castello Chiaramontano di Favara un importante convegno sul tema della “Sana Alimentazione e Patologie del Secolo”. L’evento è il risultato di una preziosa collaborazione tra il Comune, l’Assessorato regionale all’Agricoltura e allo Sviluppo Rurale e l’associazione Nzemmula.

Durante questa mattinata, saranno affrontati temi fondamentali riguardanti l’importanza di seguire corrette regole alimentari per prevenire patologie, anche di grave entità. Il convegno vedrà la partecipazione di numerosi relatori di primo piano nel campo della nutrizione e della salute, i quali forniranno preziose informazioni e consigli su come adottare uno stile di vita sano ed equilibrato attraverso l’alimentazione.

Parallelamente alla sensibilizzazione sul tema della sana alimentazione, il convegno proporrà anche un progetto finalizzato alla promozione e alla tutela del territorio e dei prodotti agricoli siciliani. Un’interessante iniziativa in questo senso è la “Sagra della caccia e dei prodotti agricoli”, prevista per l’11 giugno prossimo. Questo evento offrirà l’opportunità di scoprire e apprezzare le eccellenze enogastronomiche locali, valorizzando così le risorse del territorio.

Il presidente dell’associazione Nzemmula, Angelo Varisano, ha espresso il suo ringraziamento ai promotori del progetto, in particolare al consigliere comunale Marco Bacchi, al progettista Giuseppe Moscato e al vicepresidente Gaetano Sorce, per l’impegno profuso nella realizzazione di questo grande evento. Inoltre, ha sottolineato l’importante contributo offerto dall’assessore allo Sport, Angelo Airò Farulla, nella collaborazione offerta.

L’assessore Farulla ha dichiarato che questa iniziativa ha un grande valore sociale, in quanto sensibilizza l’intera comunità sull’importanza di adottare una corretta alimentazione come strumento di prevenzione di patologie di vario genere. Inoltre, sottolinea come l’evento contribuirà a valorizzare le eccellenze enogastronomiche locali, rappresentando un patrimonio di grande importanza per il territorio di Favara. Il comune si mostra aperto a sostenere e ospitare attività che operino in questa direzione, contribuendo così anche alla crescita dell’economia locale.

Il convegno sulla “Sana Alimentazione e Patologie del Secolo” rappresenta un’occasione unica per approfondire la consapevolezza sulla correlazione tra alimentazione e salute, nonché per scoprire le ricchezze gastronomiche del territorio siciliano. Un evento imperdibile per chi desidera adottare uno stile di vita salutare e contribuire alla promozione di una corretta alimentazione.