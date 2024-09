Asu a Ribera, via alle procedure di assunzione a tempo indeterminato

“

Dopo l’annuncio arriva la concretezza: il Comune di Ribera ha provveduto all’attivazione delle procedure finalizzate all’assunzione a tempo indeterminato e parziale dei lavoratori impegnati nello svolgimento di attività socialmente utili, i cosiddetti Asu. A darne notizia, in una nota, è il segretario generale della Cisl Fp Salvatore Parello. Proprio ieri il municipio crispino ha ospitato un’assemblea a cui hanno partecipato i componenti dell’Amministrazione comunale durante la quale è stato annunciato appunto l’avvio delle attività di trasformazione dei contratti oltre che le procedure per le progressioni verticali dei lavoratori.Siamo particolarmente soddisfatti per il fatto che alle parole siano brevemente seguiti i fatti – dice Parello -. Saremo sempre al fianco delle amministrazioni comunali che, concretamente, prendano l’impegno di chiudere la piaga del precariato in Sicilia”.