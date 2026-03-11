Attivo il nuovo numero telefonico della Guardia Medica ( Servizio di Continuità Assistenziale) di Favara

Cambia il numero di telefono della Guardia Medica di Favara. Infatti, per poter chiamate il Servizio di continuità assistenziale è necessario comporre il numero 0922 429025.

Come si legge dal sito ufficiale dell’ASP, Il Servizio di Continuità Assistenziale (Guardia Medica e Punto di Primo Intervento Pediatrico – PPI Pediatrico)garantisce assistenza medica urgente fuori dagli orari degli ambulatori del Medico di Medicina Generale e del Pediatra di Libera Scelta, nelle ore notturne, prefestive e festive.

La Guardia Medica orari di apertura:

Tutti i giorni: dalle 20:00 alle 08:00

Sabato e giorni prefestivi: dalle 08:00 alle 20:00

Giorni festivi: dalle 08:00 alle 20:00

I medici di Continuità Assistenziale garantiscono:

Visite domiciliari e ambulatoriali

Consultazioni telefoniche

Prescrizione di farmaci urgenti per terapie non differibili

Resta invariata la sede della Guardi Medica, sempre in via Liguria n. 1.