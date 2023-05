Atto di vandalismo a Favara: il sindaco Palumbo denuncia e ribadisce l’importanza del rispetto della legalità

“Ignoti vigliacchi hanno spaccato, probabilmente con una mazza, il vetro anteriore di un’auto di servizio dei nostri vigili urbani. Il fatto è avvenuto nella notte di ieri e abbiamo ovviamente già presentato denuncia alle autorità competenti che, sappiamo, faranno luce su quanto accaduto. Voglio però soffermarmi su un fatto che, probabilmente, non era mai avvenuto nella nostra città e che corrisponde, casualmente, ad un incremento significativo delle attività di controllo e sanzione per quanto riguarda le violazioni al codice della strada e non solo. Il ripristino della legalità, per quanto lungo e lento, è un percorso tracciato rispetto al quale non possiamo concederci passi indietro”.

Lo dichiara il sindaco di Favara Antonio Palumbo.