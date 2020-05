Atto intimidatorio all’assessore Ruggero Razza, interviene il vice presidente del consiglio comunale Giuseppe Nobile.

In merito all’atto intimidatorio all’assessore Ruggero Razza interviene il vice presidente del consiglio comunale di Favara Dott. Giuseppe Nobile. Qui sotto la nota integrale:

“L’assessore Razza ha assunto l’incarico, insieme al presidente Musumeci con abnegazione e onestà, ha cercato di dare con vigore una organizzazione a un sistema sanitario regionale che nonostante le innumerevoli lacune strutturali, professionali ha cercato di dare un ordine e rigore politico anche nella scelta delle figure dirigenziali delle varie asp.

Specie in questo periodo di emergenza “Covid 19, ha impartito ordine e giudizio nelle misure preventive e di emergenza nelle varie strutture presenti nella Nostra terra. Voglio esortare al nostro assessore, a non mollare e continuare come ha fatto fino ad ora nell’ suo operato. Condanno il vile gesto ed esprimo piena solidarietà e vicinanza all’assessore regionale razza auspicando nel ruolo della giustizia che faccia le dovute considerazioni in un percorso legislativo per portare allo scoperto gli autori vigliacchi e vili che agiscono in anonimato”.