Attuata la misura dell’esenzione bollo auto prevista dalla legge di stabilita’ della Regione Siciliana

Il Governo regionale, su proposta dell’Assessore all’economica e vicepresidente della Regione – Gaetano Armao, ha determinato con delibera i criteri e le modalità attuative della misura agevolativa di cui all’articolo 7 della legge regionale 12 maggio 2020, n 9 che prevede l’esenzione, per l’anno 2020 della tassa automobilistica per le autovetture fino a 53 kw o immatricolate entro il 31 dicembre 2010 per i proprietari con reddito non superiore ai 15.000 euro, nonché per i veicoli di proprietà delle associazioni di volontariato e di protezione civile iscritte nei rispettivi registri regionali, utilizzate ad uso esclusivo per le finalità di assistenza sociale, sanitaria, soccorso, protezione civile.

Attraverso l’esenzione prevista per il 2020 per agevolare i soggetti che hanno maggiormente subito gli effetti socio-economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, si prevede, nell’ambito delle risorse disponibili, il riconoscimento dell’esenzione secondo l’ordine del reddito più basso.

Per ottenere il riconoscimento, compresa l’esenzione per i veicoli di proprietà delle associazioni di volontariato e di protezione civile, bisognerà presentare apposita istanza via PEC a partire dal settimo giorno successivo alla data di pubblicazione della delibera e per i successivi quindici giorni.

I modelli di presentazione delle istanze e le relative istruzioni saranno pubblicati entro questa settimana sul sito dell’Assessorato all’Economia-Dipartimento delle Finanze della Regione Siciliana. Sarà cura dell’Amministrazione far seguire una compiuta campagna informativa.

Alla presentazione del Barometro sulle politiche regionali e locali di quest’oggi a BRUXELLES al Comitato europeo delle Regioni alla presenza del Presidente Apostolos Tzitzikostas e del Commissario europeo per la Coesione Elisa Ferreira, alla quale partecipa il Vicepresidente Armao, le misure di sostegno fiscale della Sicilia sono state individuate tra quelle più significative a livello europeo