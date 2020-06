Aumento Tari 2019 – Ieri i consiglieri comunali di Favara con estremo coraggio hanno detto no!

Ieri i Consiglieri Comunali di Favara durante il consiglio comunale hanno risposto positivamente all’appello fatto dall’associazione Konsumer Agrigento di “prendere atto della situazioni” che i Cittadini stanno attraversando ed hanno detto no all’aumento della Tari per l’anno 2019.

“Un atto di estremo coraggio, – scrive Giuseppe Miceli Coordinatore Konsumer Agrigento – vista la difficile situazione economico-finanziaria dell’Ente che non può essere ripianata solo con i soldi risparmiati dai Cittadini.

Oggi occorrono altri strumenti. Non è più pensabile che “alcuni” sperperano i soldi pubblici e i Cittadini paghino le spese, ove e quando possibile. Dalla Conferenza Stampa programmata per questo pomeriggio dall’assessore al bilancio del comune di Favara ci aspettiamo di conoscere il piano b se c’è, e se non c’è occorre predisporlo immediatamente senza far versare lacrime di sangue ai Cittadini. In merito proponiamo l’azzeramento dello stipendio e del gettone di presenza delle cariche pubbliche locali, così per come da sempre enunciato ma mai, ad oggi, effettivamente applicato”.