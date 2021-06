AUTOMOBILISMO. LA NEBROSPORT FA IL PIENO DI TROFEI SU PIÙ FRONTI

Quello che si è lasciata alle spalle è stato un fine settimana ricco di soddisfazioni per la scuderia Nebrosport che grazie ai propri portacolori è riuscita a portare a casa dei risultati brillanti. Impegnata tra il 3° Slalom Quota Mille e il 10° Slalom Santo Stefano-Mannoli, la scuderia rossoblù ha confermato un ottimo momento della stagione sportiva in corso. Per quanto riguarda lo Slalom Quota Mille, la Peugeot del driver Enrico Falsetti ha chiuso con un quinto posto di classe in N1600 e 48esimo assoluto. Nella stessa classe, a seguire, il sampietrino Gianfranco Starvagi sempre al volante di Peugeot 106 ha centrato la vittoria di classe, il terzo posto di gruppo ed il 33esimo assoluto.

52esimo della classifica generale e sesto di classe, invece, Mattia Tirintino e la sua Peugeot 106. Il giovane sampietrino ha chiuso la gara con la soddisfazione di un secondo posto nella categoria Under 23. Porta a casa il settimo posto di classe N1600 il patesse Nicola Midili alla guida della sua Peugeot 106 Rally di classe N1600, tagliando il traguardo finale al 57esimo assoluto. Voltando pagina con il 10° Slalom Santo Stefano Mannoli, va registrato, innanzitutto, il terzo posto di Francesco Imbesi in classe S4 e il quarto di gruppo speciale. Per quanto riguarda la classifica generale, invece, il driver Nebrosport è riuscito a piazzarsi nella top 20. Altro successo, per i colori rossoblu, arriva dal driver Rosario Cassisi ottenuto con la sua Fiat X1/9 in classe E2SH-2000. Per il pilota milazzese da sottolineare anche il quarto piazzamento di gruppo ed il 19 assoluto.