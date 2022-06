AUTOMOBILISMO. LA NEBROSPORT TORNA IN ASPROMONTE

Anche quest’anno, come già accaduto nelle ultime edizioni, la Nebrosport ha confermato la sua presenza in Aspromonte, in occasione dell’attesissima Cronoscalata Santo Stefano Gambarie. Giunta alla sua 43esima edizione, la salita impegnerà i tanti piloti presenti sugli asfalti ‘reggini’ dal 24 al 26 giugno 2022. Tra questi non poteva mancare un portacolore in rappresentanza della compagine rossoblù.

A tenere ben alta la bandiera della Nebrosport sarà infatti Salvatore Scibilia al volante dell’ Alfa Romeo 147 RSD 2.0 Plus. Il pilota torrese giunge con questo appuntamento al suo secondo test stagionale, dopo lo strepitoso successo di classe conquistato ad inizio maggio sulle storiche strade della Targa Florio.