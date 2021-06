Automobilismo. Nebrosport in ‘doppia cifra’ allo Slalom di Salice

Prosegue la ricchissima stagione sportiva della scuderia Nebrosport che nel fine settimana del 19 e 20 giugno 2021 fa tappa alla quarta edizione dello Slalom di Salice. La competizione messinese, organizzata dalla Top Competition, sarà round di Coppa Italia 5^ Zona ed avrà coefficiente 1,2 per il Campionato Siciliano. Una bella vetrina per gli undici driver della scuderia rossoblù che hanno evidentemente risposto in maniera assolutamente positiva al richiamo naturale dei motori.

Ad inaugurare un elenco lunghissimo di piloti Nebrosport impegnati nello Slalom di Salice sarà Francesco Di Stefano. Su Peugeot 106 rally il driver torrese sarà presente in classe RS1.6 dopo aver strappato un secondo posto nell’ultima apparizione a Novara di Sicilia.

Sulla sua intramontabile Fiat 500 Sporting, in classe RS Plus 1.150, Santo Fallo andrà alla ricerca di un primato appena sfiorato lo scorso maggio allo slalom di Novara.

L’inarrestabile Gianfranco Starvagi, che pochi giorni fa ha centrato un ottimo primato di classe al Quota Mille, torna inmediatamente di scena in N 1600 sempre più in sintonia con la sua Peugeot 106rally.

Stessa vettura e stessa classe di appartenenza per altri due fedelissimi portacolori Nebrosporttroviamo Nicola Midili e Mattia Tirintino,entrambi presenti lo scorso fine settimana nella kermesse catanese e nuovamente pronti ad infiammare la pista.

Dopo l’ultima presenza fatta registrare a Novara con la conquista di un terzo posto di classe, Antonio Furnari ci prova ancora con caparbietà e con la sua Clio Williams sarà protagonista di N2000.

A seguire verrà la volta di Tullio Danzi sempre su Clio Williams, ma di classe A2000. Per il driver librizzese è un ritorno tanto gradito sui campi di gara dopo l’ultima uscita al Tindari Rally del 2019.

Entrando nella batteria finale dei piloti rossoblù, ecco Benito Costa e la sua 112 Abarth di classe S2 con tanta voglia di migliorarsi dopo l’ultimo podio strappato a Novara.

Terzo gradino del podio che Felice Imbesi aveva ottenuto con la sua fida Fiat 127 in classe S4 sempre a Novara di Sicilia e che punterà ancora una volta diportare a casa un’ottima prestazione nella gara di casa.

Dopo essersi riscaldato ed aver ripreso contatto con le gare, interrompendo un periodo di stop lungo tre anni, Salvatore Basile ci ha preso gusto e dopo Novara si representa anche a Salice su Peugeot 205rally di classe E1 1400.

A chiudere la schiera dei piloti del team santangiolese sarà Rosario Cassisi al volante di Fiat X1/9 in classe E2SH-2000, sicuramente galvanizzato dopo il successo dello scorso weekend allo Slalom Santo Stefano Mannoli.

Foto: Gallà