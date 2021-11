AUTOMOBILISMO. WEEKEND POSITIVO PER LA NEBROSPORT

A causa dell’allerta meteo che ha provocato la sospensione del 6° Slalom delle due Città Barocche, la scuderia Nebrosport nel weekend del 13 e 14 novembre 2021 ha potuto prendere parte solamente all’impegno di Reggio Calabria nell’ambito del 12° Trofeo Città di Sambatello. Positivo il bilancio complessivo per il team santangiolese nella kermesse calabrese in quest’ultimo scorcio della stagione 2021.

L’unico driver in pista lo scorso fine settimana, Antonio Furnari, non ha deluso le aspettative della vigilia riuscendo a salire sul secondo gradino del podio di classe. Oltre alla soddisfazione per aver strappato il secondo posto in N2000, il pilota Nebrosport ha raggiunto con la sua Clio Williams il 29esimo piazzamento assoluto.