Aveva più di 100 chili di marijuana in casa a Licata

In questi ultimi giorni d’estate, le attività dei Carabinieri proseguono senza sosta per garantire una vacanza sicura ai numerosi turisti che affollano il litorale agrigentino. Nei giorni scorsi, in particolare, i militari della Compagnia di Licata hanno condotto una serie di accurati controlli per la repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti.

Durante questi controlli, l’attenzione dei militari è stata attirata dall’atteggiamento sospetto manifestato da G.M., un licatese già noto alle forze dell’ordine. Durante la perquisizione svolta presso la sua abitazione, controllando minuziosamente ogni stanza, i Carabinieri hanno scoperto che, in una camera adibita a magazzino, l’uomo nascondeva numerosi sacchi di plastica trasparente e tre scatoloni, oltre a diversi barattoli di vetro, tutti pieni di marijuana in parte già confezionata. Una volta terminata la perquisizione, i militari hanno sequestrato ben 104 kg di “erba” e altri 4 kg di semi di marijuana, oltre agli oggetti utili al confezionamento dello stupefacente: davanti a questo ingente “bottino”, G.M. è stato subito arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.