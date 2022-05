Avviso pubblico: Bando per il reclutamento di varie figure professionali per il supporto alla partecipazione ai bandi

In una nota inviata in redazione, i consiglieri comunali Carmelo Sanfratello, Alessandro Pitruzzella, Marco Bacchi, Ignazio Sorce e Massimo Milazzo annunciano che, l’Agenzia per la Coesione territoriale ha pubblicato l’Avviso pubblico finalizzato a reclutare i professionisti specializzati che dovranno sostenere le amministrazioni del Mezzogiorno nella definizione e attuazione degli interventi del PNRR. A partire dal 10 maggio e fino al 25 maggio 2022, ciascun ente potrà manifestare le proprie esigenze, tra varie figure professionali, ingegneri, architetti, esperti in gestione e settoriali per il supporto alla partecipazione ai bandi, con una contrattualizzazione per una durata non superiore ai 36 mesi.

“Si tratta di profili esperti con un’esperienza di almeno 7 anni – scrivono i consiglieri -, che potranno dare un supporto di fondamentale importanza al nostro Comune. Sul sito https://professionistisud.agenziacoesione.gov.it/ps il Comune potrà esprimere il suo fabbisogno in termini di personale e giorni. Invitiamo pertanto l’amministrazione a partecipare a questo importantissimo avviso pubblico al fine di potenziare e supportare il nostro ufficio tecnico, velocizzando la programmazione e progettazione degli interventi, poiché fino al 2026 i Comuni avranno un ruolo di primo piano nella gestione di oltre 50 miliardi di euro del Pnrr”.