Ballottaggio: Favara, affluenza 25,61% nuovo minimo storico, meno 20 punti rispetto al primo turno

Al ballottaggio a Favara l’affluenza alle ore 22:00 è stata del 25,61%, nuovo minino storico. La partecipazione alle urne ha segnato il record più basso alle urne mai registrato in città nell’ultimo decennio.

Sono coinvolti circa 35.625 favarese, ma finora se ne sono recati alle urne poco più di 9.123, secondo i dati provvisori sull’affluenza. Il dato finale, del primo giorno del ballottaggio, alle ore 22:00, a Favara per l’elezione del sindaco è del 25,61%, in netto calo, di oltre 20 punti, rispetto al 46,56% del primo turno. Domenica 10 ottobre alle ore 22:00 a Favara aveva votato il 46,56%, e guardando ai precedenti non è certo una sorpresa che i ballottaggi attirino meno elettori del primo turno. Quello che è certo, è che i partiti guardano con attenzione, e qualcuno con preoccupazione, a questa variabile, che può influenzare molto il “tête à tête” in ballo. Al di là dei singoli interessi personali è evidente che quando si reca alle urne meno di un elettore su due il messaggio di disaffezione alla politica è potente e non può non far aprire profonde riflessioni nelle segreterie dei partiti. C’è tempo fino a oggi alle ore 14:00 per votare al ballottaggio per eleggere il sindaco di Favara.