Bandi pubblici per ampliare i servizi alla cittadinanza, la macchina comunale si è rimessa in moto per cercare di intercettare le risorse necessarie.

“Grazie al lavoro di tanti – spiegano il sindaco Antonio Palumbo e l’assessore ai Lavori pubblici Emanuele Schembri – nella serata di ieri abbiamo presentato l’ultima richiesta di finanziamento di un pacchetto di interventi dal valore complessivo di oltre 5 milioni di euro”.

Andando nel dettaglio, questi sono i progetti presentati: demolizione e ricostruzione della palestra della scuola “Guarino” (1.399.951 euro); la demolizione e la ricostruzione della palestra della scuola “Capitano Vaccaro” (973.510 euro); la costruzione di una nuova mensa per la scuola di via Olanda (1.091.174 euro); la costruzione della mensa per la scuola San Domenico Savio (1.105.174); la riqualificazione funzionale e la messa in sicurezza della scuola dell’infanzia “Capitano Vaccaro” (827.923 euro) e la costruzione di un nuovo centro comunale di raccolta (591.974,85). Questi si aggiungono, ovviamente, alla richiesta di finanziamento di oltre 10 milioni di euro presentata per la scuola “Mendola”.

“E’ un risultato a cui siamo arrivati grazie ad uno sforzo comune – continuano Palumbo e Schembri –, che ci ha visti impegnati fino alla sera di domenica per non lasciare intentata nessuna strada. Non possiamo che ringraziare, per l’abnegazione mostrata, l’ingegnere Pitruzzella, i dirigenti comunali Giancani, Criscenzo e Bellavia, l’ingegnere Aleo, i geometri Bottone e Priolo. La nostra gratitudine va inoltre al consigliere comunale Pd Salvatore Bellavia e all’energy manager Erika Matina, che ha svolto un importante compito di coordinamento e che è rimasta al nostro fianco fino al completamento delle procedure. Il Paese potrà progredire, tra le difficoltà, solo se potrà contare sulle tante energie di cui dispone. E noi – concludono – siamo pronti a valorizzarle e a metterle a frutto”.