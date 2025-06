Beni Confiscati: La CGIL di Agrigento Spinge per la Sinergia e l’Utilizzo Sociale

Alfonso Buscemi, Segretario Generale della CGIL di Agrigento, ha accolto con convinzione la proposta del Prefetto di Agrigento, Salvatore Caccamo, di costruire una sinergia forte e strutturata tra enti pubblici, associazioni, mondo del lavoro e imprese sane per l’utilizzo sociale dei beni confiscati alla criminalità organizzata. La proposta era stata avanzata dal Prefetto durante il recente congresso della CNA. “La proposta del Prefetto Caccamo va nella direzione giusta e risponde a un’esigenza fondamentale: restituire questi beni alle comunità, trasformandoli in presidi di legalità, sviluppo e inclusione,” ha dichiarato Buscemi. “La CGIL di Agrigento la fa propria e si impegna a rilanciarla con forza all’interno di tutti i tavoli istituzionali e sociali in cui è presente.”

Un Patrimonio Collettivo da Valorizzare

Per la CGIL, i beni sottratti alle mafie rappresentano un patrimonio collettivo che necessita di essere valorizzato attraverso progetti concreti. Si parla di insediamenti produttivi, spazi per l’inclusione sociale, attività culturali, servizi ai cittadini e luoghi di aggregazione giovanile. La provincia di Agrigento conta oltre 400 beni confiscati alla criminalità organizzata, tra immobili e aziende. Purtroppo, un numero significativo di questi, tra terreni e appartamenti, rimane inutilizzato o in stato di abbandono. Questi beni potrebbero invece essere destinati a finalità istituzionali o sociali urgenti, come l’emergenza abitativa, la creazione di scuole, centri per minori, anziani, o per attività culturali e sportive. La CGIL evidenzia come ritardi burocratici e mancanza di progettualità abbiano finora impedito la piena restituzione di questi beni alla collettività. “Non possiamo permetterci che questi beni restino inutilizzati o, peggio, tornino nell’orbita del malaffare. Servono volontà politica, strumenti operativi rapidi e un’alleanza ampia tra istituzioni, sindacati, associazioni del terzo settore e imprese etiche,” ha aggiunto Buscemi. “Come CGIL siamo pronti a fare la nostra parte, anche attraverso il coinvolgimento diretto dei lavoratori e delle cooperative sociali.”

Rilanciare il Tavolo Provinciale e Creare Opportunità

La CGIL di Agrigento ritiene fondamentale il rilancio, voluto dal Prefetto, del Tavolo Provinciale Permanente sulle aziende sequestrate e confiscate presso la Prefettura. Questo organismo, secondo il sindacato, è cruciale per coordinare le progettualità esistenti e stimolarne di nuove, coinvolgendo attivamente tutti i soggetti interessati.

“Costruire legalità significa creare opportunità e lavoro vero. È questa la sfida che abbiamo davanti: trasformare ciò che è stato simbolo di oppressione mafiosa in strumento di rinascita e dignità per il nostro territorio attraverso la Legge 109/96,” ha concluso Buscemi, sottolineando l’impegno della CGIL per una gestione efficace e trasparente dei beni confiscati a beneficio della comunità.