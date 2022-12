Tragedia a Ucria in provincia di Messina dove è morto un operaio 49enne Giuseppe Agliata di Favara schiacciato dalla betoniera che è uscita fuori strada. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, ma non c’è stato nulla da fare, l’operaio è morto sul colpo. Lo sfortunato operaio che lavorava per una ditta privata lascia una moglie e due figli.