“BIMBI IN ARRIVO AL TEMPO DEL CORONAVIRUS” CORSO PRE PARTO ON LINE del consultorio Centro Donna George San di Favara

In questo tempo sospeso di emergenza sociale per la presenza del coronavirus, il Consultorio Centro Donna George Sand di Favara, in ottemperanza alle disposizioni delle Istituzioni ha dovuto interrompere tutte le attività di gruppo ma non ha rinunciato alla creazione di sistemi di vicinanza e di sostegno, in modo particolare alle donne che nel tempo così difficile del Coronavirus daranno bimbi alla luce, trasferendo on line alcuni servizi e di trovare una alternativa al tradizionale corso pre parto, rendendolo una risorsa importante, fruibile comodamente da casa.

L’iniziativa di seguire le donne in gravidanza con il progetto “Bimbi in arrivo ai tempi del Coronavirus”, anche da casa, nasce dal desiderio di stare vicino a ogni coppia che sta vivendo un periodo unico e magico come quello della nascita di un figlio in un terribile momento storico come quello che stiamo vivendo, e dalla richiesta di alcune mamme, che avevano già seguito il nostro corso pre-parto”.

Sono sei le sessioni con la Ginecologa Marianna Schembri, l’Ostetrica Federica Arancio, la Psicologa Maria Angela Frenna e la nutrizionista Lidia Craparo, in cui è possibile, se lo si desidera, intervenire in voce con domande sulla gravidanza, il parto e il post parto o anche chiarire dubbi scrivendo in privato.

Il corso preparto online, che sarà coordinato dall’Ostetrica Dott. Federica Arancio, è totalmente interattivo: sono tantissimi i contenuti a disposizione, ma è soprattutto la possibilità di confrontarti, oltre che con i professionisti anche con le altre mamme, che permette di affrontare questo periodo, preparandosi sia al parto che al ritorno a casa con il nascituro, oltre al conoscere puntualmente informazioni sull’infezione virale in corso.

Il corso preparto del Consultorio del Centro Donna George Sand, è un speciale strumento completo che coniuga tutta l’efficacia comprovata dell’accompagnamento alla nascita, con la flessibilità e la comodità dello streaming.

L’iniziativa ha avuto già un interessante riscontro attraverso alcuni collegamenti di effettuati tra le future mamme e i futuri papà con la stessa giovane ostetrica Federica Arancio; in oltre un’ora circa di collegamento si è potuto discutere di vari temi: dal coronavirus in gravidanza fino ad arrivare alle cure del bambino, dal ciò che succede al momento dal parto all’allattamento alla prevenzione della SIDS e alla respirazione al momento del parto”. Attraverso la modalità “condivisione schermo”, l’Ostetrica ha potuto affrontare ogni argomento utilizzando anche slide e video per la dimostrazioni, accorciando le distanze e aprendo un dibattito per eventuali domande attraverso la chat.

Il nostro obiettivo è quello di esserci e di garantire il nostro sostegno anche in lontananza.

Siamo stati e continueremo ad essere punto di riferimento per tante famiglie e soprattutto per tante donne, certi di poter rivederci quanto prima nella nostra sede. Ma l’uso della rete anche in futuro, continuerà ad essere un utile strumento di contatto e di sostegno alla persona.

Il corso on-line avvia oggi mercoledì 25 marzo un suo primo contatto con le future mamme già iscritte. Il corso poi si svolgerà nel mese di aprile.

Tutti coloro che volessero partecipare al corso di preparazione al parto possono rivolgersi direttamente alla nostra sede 092231751 o chiamare il numero 3890507189.