BIST 2023. Alberto Crapanzano e suo figlio Francesco: Premiati per l’eccellenza artistica alla Biennale Internazionale Sicily Trinacria

Sabato 24 giugno si è tenuta l’inaugurazione della Biennale Internazionale Sicily Trinacria presso il Complesso Monumentale ex Reale Albergo delle Povere, situato in Corso Calatafimi 271 a Palermo. L’evento culturale di grande attesa ha visto la partecipazione di 140 protagonisti provenienti dal mondo dell’arte, tra pittori, scultori, scrittori, poeti, fotografi, giornalisti, registi, installatori, musicisti, ballerini e critici d’arte, tutti uniti per celebrare la BIST 2023 e la cultura in generale. La cerimonia di apertura è stata presentata dalla Dott.ssa Duchessa Chiara Fici, Curatrice, Presidente e Precettore di Palermo dell’Ordine di San Giorgio, che ha guidato l’evento insieme al Sindaco di Palermo Roberto Lagalla, all’Assessore alla Cultura Gianpiero Cannella, al Monsignore Padre Leone Petix Maestro Generale dell’Ordine di San Giorgio e alla Consigliera Comunale Teresa Leto, promotrice della BIST. Durante l’inaugurazione, erano presenti anche parenti di vittime di mafia che hanno aderito al progetto sociale di Chiara Fici intitolato “In memoria dei Fiori bianchi volati in cielo”, un’iniziativa itinerante che vuole mantenere viva la memoria storica e ricordare coloro che sono stati vittime della criminalità organizzata in Sicilia.



La Biennale Internazionale Sicily Trinacria nasce con l’obiettivo di promuovere e valorizzare l’arte e la cultura siciliana, italiana e mondiale. La BIST si propone di promuovere il patrimonio artistico contemporaneo a livello internazionale e di scoprire e valorizzare talenti artistici nel territorio siciliano. Un tratto distintivo di questa biennale è la volontà di mettere in luce coloro che hanno dimostrato un merito artistico di valore e che sono stati apprezzati dal pubblico. Si tratta di un progetto a lungo termine che si configura come un “laboratorio itinerante”, aperto alle influenze di diversi settori artistici e culturali, nonché alle diverse aree geografiche del mondo. Questo nuovo modello si propone di costruire un nuovo umanesimo basato su fondamenta avanzate e innovative, creando una sorta di “industria del bello”.

Nell’ambito della delegazione artistica di Agrigento, in particolare per Favara, sono stati premiati Alberto Crapanzano e suo figlio Francesco, un giovane talento di 11 anni. Le opere pittoriche dal titolo “Racina”, “A pirrera”, “Aria di Sicilia” e “Limoni di Sicilia” hanno rappresentato il territorio agrigentino. Le opere di Alberto Crapanzano e del giovane Francesco si distinguono per un forte realismo che richiama l’abbondanza e la vita semplice e faticosa del mondo contadino, con i suoi grandi valori e il ritmo ciclico della natura. L’opera “A Pirrera” di A. Crapanzano cattura l’attenzione con le sue figure che esprimono la fatica di un lavoro duro, come quello delle miniere, descrivendo la quotidianità di un passato che vive nei ricordi. Infine, l’opera “Aria di Sicilia” rappresenta un paesaggio campestre, con spighe di grano e alberi, che riflette le bellezze della splendida Sicilia.

Durante l’evento, sono stati assegnati premi speciali al regista Fabrizio Catalano, nipote di Leonardo Sciascia, e alla scrittrice di origini siciliane Sofia Pirandello, in riconoscimento del loro contributo alla cultura e al loro orgoglio di appartenere alla Sicilia. Un riconoscimento speciale è stato anche conferito all’Azienda Vinicola Morreale di Favara, per il suo impegno quotidiano e il lavoro onesto che rendono la Sicilia più dignitosa, rappresentando il territorio con l’eccellenza enologica del Grillo.

La Biennale Internazionale Sicily Trinacria è aperta al pubblico presso il Complesso Monumentale ex Real Albergo delle Povere, a Palermo, con orari di apertura dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 18:00 (ultimo ingresso alle 17:30) e il sabato e la domenica dalle 9:00 alle 13:00 (ultimo ingresso alle 12:30), fino al 7 luglio. Invita a visitare l’esposizione che offre una panoramica delle opere d’arte e delle creazioni culturali presentate da artisti di talento provenienti da diverse parti del mondo, in un evento che celebra l’arte e la cultura in tutta la loro bellezza e diversità.