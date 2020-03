Bivona. La Dirigente Scolastico Rosetta Morreale ai suoi alunni: “Vi aspetto per creare insieme un futuro e un mondo migliore”

La prof.ssa Rosetta Morreale è la Preside dell’Istituto Istruzione Secondaria Superiore “Luigi Pirandello” di Bivona. Ma in primis è una donna capace, preparate, intelligente ed un grande esempio di professionalità e spirito di abnegazione. Dirige da quest’anno scolastico una scuola, come la Pirandello di Bivona, multi sfaccettata con

con annesse sezioni ad indirizzo Classico, Scientifico, Linguistico, Odontotecnico, Enogastronomia ed Ospitalità Alberghiera, Costruzioni Ambiente e Territorio, Amministrazione Finanze e Marketing, Manutenzione ed Assistenza Tecnica e con una moltitudine di studenti e le loro personalità e passioni. In questo fragile momento storico, Rosetta Morreale ha inviato una lettere ai suoi ragazzi per incoraggiarli e per creare quello spirito di normalità che, ahimè, adesso non c’è. Dolce, tenera ma tenace. In questa lettere che vi pubblichiamo integralmente c’è il cuore e la solarità della Preside Rosetta Morreale. Siamo orgogliosi della nostra concittadina la quale non si smentisce mai per eccellenza.

“Carissimi studenti

Stiamo vivendo un periodo particolare, un tempo che viene scandito da una emergenza che ogni giorno assume connotati sempre più grandi.

Per questo motivo vi scrivo, pensandovi in un momento dove le nostre scuole sono chiuse e viene a mancare la gioia di vedervi ogni giorno pieni di vita e di relazionarvi con i docenti e tra voi compagni.

Vi esorto ancora, di non perdere mai il contatto con i libri, quelli che ogni giorno ci accompagnano e sono testimoni dei nostri successi. Siate sempre in attività, trovate costantemente novità che vi impegnino e stimolano in differenti modalità.

Restate sempre in contatto: sia con me, con i professori e tra di voi compagni.

La tecnologia fortunatamente ci tieni uniti, dunque sfruttiamo al massimo le nostre competenze per il bene comune.

La scuola è pronta a supportarvi in questo periodo di sospensione delle attività didattiche per consentirvi di continuare il vostro percorso di apprendimento con la didattica a distanza.

Sono fiduciosa nel nostro sistema sanitario e nel nostro buon senso di rispettare le regole che lo Stato ci propone per far sì che al più presto si ripossa riprendere il lavoro interrotto.

Vi esorto sempre a dare il meglio di voi.

Vi aspetto per creare insieme un futuro e un mondo migliore.

La vostra preside

Rosetta Morreale”.