Blackout WindTre a Favara e in parte della provincia di Agrigento: rete assente da ore, cresce il malcontento

Da questa mattina intorno alle ore 11:00 numerosi utenti stanno segnalando un blackout totale della rete WindTre che coinvolge non solo il territorio di Favara, ma anche diverse aree limitrofe della provincia di Agrigento. A quasi sei ore dall’inizio del disservizio, alle 16:30, il segnale risulta ancora assente sia per la rete mobile che per quella fissa. Un disagio notevole che ha mandato in tilt le attività di molte persone, in particolare di chi lavora quotidianamente con Internet. In redazione sono giunte numerose segnalazioni di cittadini esasperati e in cerca di spiegazioni. A rendere ancora più frustrante la situazione è l’assenza di comunicazioni ufficiali da parte dell’operatore telefonico sulla pagina Facebook di WindTre. Fino a questo momento, alle ore 17:00, non è stato pubblicato alcun avviso o aggiornamento in merito al blackout in corso. Intanto cresce la preoccupazione tra gli utenti che si aspettano risposte rapide e soprattutto un tempestivo ripristino del servizio. La speranza è che il problema venga risolto al più presto, riducendo al minimo i disagi per cittadini e imprese.