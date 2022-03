Blu e giallo, i colori della bandiera Ucraina, tingono la Scala dei Turchi e il Tempio di Nettuno in forma di vicinanza in questo momento drammatico.

Mentre la diplomazia tenta di interrompere le violenze, il mondo si stringe attorno all’Ucraina. Nelle ore più buie dell’invasione Russa in Ucraina, che riporta centinaia di morti civili, sono molti in Paesi in Europa e nel mondo che hanno deciso di testimoniare la propria solidarietà nei confronti del Paese dell’Est europeo e della sua capitale assediata. A Realmonte, in solidarietà al popolo ucraino, è stato illuminato il sito della Scala dei Turchi con i colori della bandiera del Paese guidato da Zelensky. La proiezione è curata dell’azienda Pro Studios Di Christian Vassallo. Presso il Parco archeologico di Paestum e Velia di Salerno è stato colorato di blu e giallo il Tempio di Nettuno in segno di vicinanza.