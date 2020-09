Si comunica che a causa delle avverse condizioni metereologiche previste per la giornata di oggi venerdì 25 settembre 2020, ed in particolare nelle ore serali con probabili fenomeni temporaleschi, si comunica che la manifestazione denominata “Blu Fish Day – Pesce Azzurro di Sicilia” programmata per venerdì 25 settembre 2020, inizio ore 20:00, presso il Teatro Costabianca di Realmonte è stata annullata e rimandata a data da destinarsi .