Buone notizie per l’ospedale San Giacomo D’Altopasso e per il Poliambulatorio di Caltabellotta

“All’ospedale di Licata presto nuove assunzioni di personale ausiliario e OSS mentre al Poliambulatorio di Caltabellotta dai primi di Luglio sarà rimpiazzata l’unità infermieristica mancante”. Ad annunciarlo con grande soddisfazione è il deputato regionale l’On.Carmelo Pullara Vice presidente commissione sanità all’Ars.

“Essendo venuto a conoscenza -dichiara Pullara-delle situazioni emergenziali di Licata e Caltabellotta mi sono immediatamente attivato per risolvere le questioni. Infatti ho rappresentato al direttore generale FF dell’Asp di Agrigento Dott. Mazzara, sollecitando la risoluzione delle stesse, che in questo momento particolare e per un zona montana come quella di Caltabellotta nonché per un presidio ospedaliero come quello di Licata rappresentano elementi di criticità che non devono esistere. Ringrazio il sindaco di Caltabellotta nonché la sigla sindacale Cisl sede di Licata per avere sollevato le problematiche.

Adesso la questione è in via di risoluzione, ma non farò mancare la mia attenta vigilanza sulla effettiva eliminazione, in tempi brevissimi, delle criticità sollevate. Questo è il risultato ottenuto grazie al mio interessamento e le sollecitazioni al direttore generale FF dell’Asp dott. Mazzara che ha prospettato una immediata risoluzione dei problemi.

Infine, ho sensibilizzato il direttore del distretto sanitario di Sciacca dott. Lo Scalzo ad avviare una programmazione dell’assistenza sanitaria specialistica presso il poliambulatorio di Caltabellotta considerata l’alta percentuale di popolazione composta da anziani con spostamenti che risulterebbero particolarmente problematici.

È necessario -conclude Pulllara-tutelare il fondamentale diritto alla salute dei cittadini soprattutto delle fasce più deboli.”