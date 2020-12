Buoni spesa per l’emergenza covid a Favara, ecco chi può richiederli e come

Possono accedere alle misure urgenti di solidarietà alimentare previste i cittadini residenti nel Comune alla data di presentazione della domanda in condizione di difficoltà economica per riduzione del reddito derivante da emergenza sanitaria da Coronavirus, anche a seguito di un precedente stato di bisogno e/o fragilità economica

– componente/titolare di nucleo familiare in cui la somma del reddito da lavoro dipendente, autonomo o da pensione di qualsiasi natura, non superi euro 500,00;

– lavoratore dipendente la cui attività è stata sospesa o ha subito riduzione del reddito a seguito dell’emergenza covid-19;

– lavoratore autonomo la cui attività è stata sospesa o ha subito riduzione del reddito a seguito dell’emergenza covid-19;

– lavoratori con reddito di natura occasionale la cui attività è impedita dall’emergenza covid-19;

– Percettori di misure di contribuzione pubblica (Cassa integrazione, indennità di disoccupazione, Naspi, reddito di cittadinanza, Reddito di inclusione, Reddito di Emergenza, altro, non superiore ad euro 500,00);

– Altro (specificare).