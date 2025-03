Calcio: CastrumFavara battuta in casa, il Pompei passa con Aurino

La CastrumFavara non riesce a muovere la classifica e cede in casa contro il Pompei, che si impone per 0-1 grazie alla rete decisiva di Aurino al 73′. Un match equilibrato nella prima frazione, con poche occasioni da entrambe le parti. L’episodio più rilevante è il palo colpito da Palermo con una potente conclusione da fuori area al 45′. Nella ripresa, il copione della gara non cambia, ritmo non elevatissimo e squadre attente a non scoprirsi. Il Pompei, però, si dimostra più preciso sotto porta e concretizza l’occasione decisiva con Aurino, che insacca al 73′ siglando il gol vittoria. I padroni di casa provano a reagire, ma non riescono a trovare il gol del pari. Al triplice fischio, il Pompei porta a casa l’intera posta in palio, lasciando la CastrumFavara a mani vuote nonostante una buona prestazione sul piano del gioco.