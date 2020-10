Calcio. Il Pro Favara inciampa a Ravanusa contro il Canicatti : prima sconfitta per 1-0

Decide all’77° la rete Dennis Di Mercurio. Per il Pro Favara era una grande opportunità per rimanere in vetta alla classifica. Decisa la rete Di Mercurio, al secondo tempo di una partita giudicata equilibrata.

L’approccio della squadra alla gara era parso subito buono, con i gialloblù spesso in avanti, ma la difesa biancorossi si fa trovare pronta ed evita il gol. Al 15° del primo tempo squillo offensivo del Canicattì, ci prova Matera dalla distanza, ma la conclusione è debole e termina tra le braccia di Pandolfo.

Al 31° occasione per il Pro Favara con Contino che a due passi della porta trova l’estreme difensore del Canicatti. Occasione sprecata per il Pro Favara.

Al 51° il Canicattì ad un passo dal vantaggio, Raimondi sotto-porta la manda alta sopra la traversa. Il primo tempo si chiude con nessuna rete.

Nella ripresa al 77° passano in vantaggio i biancorossi con il tiro Dennis Di Mercurio che batte Pandolfo.

E così, dopo la quarta partita delle 32 di campionato, i punti in classifica per il Pro Favara rimangono 9, quelli delle prime tre gare.