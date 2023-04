Calcio. Partita intensa al Comunale Bruccoleri: Pro Favara vince 3-2 contro il Misilmeri

Oggi è stata una giornata intensa per gli appassionati di calcio, con la disputa della semifinale dei playoff tra Pro Favara e Don Carlo Misilmeri, che si sono dati battaglia sul campo dello stadio comunale Bruccoleri. In palio c’era l’accesso alla finale del Girone A e le due squadre non hanno deluso le aspettative, regalando uno spettacolo appassionante e combattuto fino all’ultimo minuto. Il match si è concluso con la vittoria dei padroni di casa per 3-2, grazie ai gol di Fricano, La Piana (doppietta) per la Pro Favara e Mendola per il Don Carlo Misilmeri. Il primo gol è arrivato già al 18′ del primo tempo, quando Fricano ha realizzato un tiro preciso che ha sbloccato il risultato. La squadra ospite ha però dimostrato grande determinazione e ha pareggiato i conti al 45′ grazie a Mendola, mandando le due squadre negli spogliatoi sul punteggio di 1-1. Ma la Pro Favara ha dimostrato grande tenacia e, dopo soli 5 minuti di gioco del secondo tempo, è nuovamente passata in vantaggio grazie a La Piana. Il calciatore ha poi completato la sua doppietta al 30′ con un colpo di testa che ha fissato il punteggio sul 3-1. Il Misilmeri non si è arreso e ha cercato di rientrare in partita, segnando il secondo gol con Manfredi.

La partita è stata molto combattuta e le due squadre si sono sfidate a viso aperto, creando numerose occasioni da gol. La vittoria della Pro Favara è stata meritata, grazie alla prestazione di una squadra che ha dimostrato di avere un grande spirito di squadra e di non mollare mai.

Ora la Pro Favara dovrà affrontare la trasferta con l’Enna allo Stadio Generale Gaeta per la Serie D, e gli appassionati non vedono l’ora di vedere questa squadra in azione nuovamente. Una partita che promette scintille e che vedrà la Pro Favara mettere in campo tutta la sua grinta e la sua determinazione per conquistare una nuova vittoria e continuare il suo cammino verso la finale del Girone A.