Calcio. Pro Favara; A Marineo per dare continuità a prestazioni e risultati

Quattro vittorie consecutive tra campionato e Coppa Italia dilettanti, sei gol fatti, zero subiti. Ma oltre ai numeri e ai risultati c’è un dato importante: un gruppo che ha trovato una coesione in campo esprimendo buone trame da gioco ma soprattutto autostima. “Dobbiamo rimanere una squadra operaia- dice l’allenatore Francesco Tudisco al termine dell’allenamento di rifinitura del sabato mattina al “Bruccoleri”- scendendo in campo consapevoli della propria forza ma sapendo di incontrare un’ottima squadra. Bisogna andare a Marineo sapendo di lottare su ogni pallone, rimanere concentrati fino a quando l’arbitro non decreti la fine. Voglio una squadra che suda la maglia. In ogni partita”.

Questi i convocati per domani:

Sendin, Scannella, Benivegna, Marino, Fragapane, Fallea, Rizzo, Pontini, Acsante, Bossa, Marchica, Piraneo, Aureliano, King, Contino, Rinoldo, Cocuzza, Morris, Bamba.