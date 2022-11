Calcio. Pro Favara: tris alla Parmonval

Tre a zero, partita a senso unico, tante occasioni sciupate sotto porta e Hugo Eyre, il portiere gialloblu, spettatore non pagante. È questa la sintesi della vittoria casalinga della squadra di Gaetano Catalano contro una buona Parmonval arrivata a Favara non per essere l’agnello sacrificale. La partita si mette subito in discesa per i padroni di casa. Sembra la fotocopia del gol-lampo segnato 15 giorni fa al Marineo. Sulla sinistra La Piana effettua un micidiale taglio orizzontale in area, non arriva De Luca in corsa ma c’è Graziano che trasforma in gol. Così come due settimane fa. Nel primo tempo tante occasioni gol per De Luca e company, ma la troppa foga per segnare, alcune imprecisioni negli ultimi metri e la buona guardia della difesa della Parmonval lasciano il parziale sull’1-0. Nel secondo tempo Pro Favara alla ricerca del raddoppio e Parmonval poco pericolosa in avanti grazie alla blindatura difensiva dei gialloblu.

Catalano poi effettua dei cambi per dare fiato alla coppia d’attacco De Luca-La Piana protagonista di una partita generosa e sfortunata in alcune conclusioni. In campo prima Calagna per Bossa (tenuto al 45′ negli spogliatoi per un fastidio muscolare), poi Dembele e Caternicchia e infine Fallea e Marchica. Ed è proprio Dembele a firmare due assist decisivi per la doppietta di Graziano ed il gol di Caternicchia.

Vittoria importante per la classifica ma da archiviare subito. All’orizzonte la squadra del presidente Castronovo è attesa da una doppia impegnativa trasferta contro lo Sciacca e la Mazarese.