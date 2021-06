Calcio senza barriere: è il nome del progetto presentato dall’associazione Pro Sport nell’ambito del progetto Doniamoci.

Oggi, nei locali del Centro Culturale San Domenico, l’assessore allo sport Angelo Cuva, ha incontrato il presidente Giancarlo La Greca per definire i dettagli dell’iniziativa che vedrà la realizzazione di un triangolare tra amministratori, atleti paralimpici e minori non accompagnati. La pandemia da Covid 19, oltre a creare moltissime situazioni di disagio economico, culturale, sociale, nonché mutamenti di stile di vita, ha apportato enormi danni alle persone fragili, in particolar modo ai ragazzi con disabilità, facendo loro mancare quella indipendenza e libertà faticosamente conquistata nel corso del tempo. Nelle prossime giornate verranno definitivi i dettagli dell’iniziativa.