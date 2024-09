Calcio Serie D. Castrumfavara domina l’Akragas: vittoria per 2-0 davanti a uno stadio Bruccoleri sold-out

Davanti a uno stadio Bruccoleri tutto esaurito, il Castrumfavara ha trionfato per 2-0 contro l’Akragas, in un derby acceso e ricco di intensità. La squadra di casa ha dominato l’incontro, imponendo il proprio gioco e resistendo agli attacchi di un Akragas grintoso, ma mai davvero pericoloso.

Nel primo tempo, il Castrumfavara ha spinto subito sull’acceleratore, creando diverse opportunità da gol, mentre l’Akragas si difendeva tentando di ripartire in contropiede. La resistenza degli ospiti è stata spezzata al 47°, proprio allo scadere della prima frazione: Romero ha trovato la rete del vantaggio con un tiro preciso, portando il Castrumfavara al riposo sull’1-0.

Il secondo tempo si è aperto con la stessa determinazione da parte della squadra di casa, decisa a chiudere la partita. Il raddoppio è arrivato al 48°, quando Deiana Testoni, dopo un’azione insistita, ha battuto il portiere avversario con un tiro in porta, consolidando il risultato sul 2-0.

L’Akragas ha provato a reagire nella parte finale della gara, ma i tentativi di rimettere in gioco il match non sono mai stati sufficienti per impensierire seriamente la difesa del Castrumfavara, solida e ben organizzata. Solo negli ultimi minuti, gli ospiti hanno mostrato un maggiore dinamismo, ma ormai la partita era già segnata. Con questa vittoria, il Castrumfavara dimostra la sua solidità e ottiene tre punti importanti. I tifosi presenti sugli spalti non hanno mai smesso di sostenere la squadra, creando un’atmosfera elettrizzante per tutti i 90 minuti. L’Akragas, dal canto suo, dovrà riflettere sulle occasioni mancate e lavorare per ritrovare il giusto equilibrio in vista dei prossimi impegni.