Calciobalilla, due talenti agrigentini conquistano Latina. Titolo italiano per Vinciguerra e Cacciato

Si è svolto dal 29 al 31 maggio, a Latina, nel Lazio, il Campionato delle Regioni & Trofeo Città di Latina di Calciobalilla, importante appuntamento nazionale che ha richiamato atleti provenienti da tutta Italia. Tra i protagonisti della manifestazione ci sono stati il favarese Calogero Vinciguerra e Vincenzo Cacciato, di Canicattì, che hanno conquistato un prestigioso risultato laureandosi primi assoluti d’Italia nella categoria Doppio Amatori. La competizione si è articolata nell’arco di tre giornate. Proprio il 29 maggio, giornata inaugurale dell’evento, Calogero Vinciguerra e Vincenzo Cacciato sono scesi in campo, iniziando il loro percorso nella competizione nazionale. Il loro cammino si è concluso con una straordinaria vittoria nella categoria Doppio Amatori, una delle più partecipate dell’evento, con 40 coppie in gara. Un successo che assume ancora più valore considerando l’alto livello competitivo e il numero dei partecipanti.



Con tecnica, concentrazione e un’ottima sintonia di squadra, il duo agrigentino è riuscito a superare gli avversari turno dopo turno fino alla conquista del titolo nazionale. La manifestazione, ospitata nell’area sportiva del Park Hotel di Latina, ha previsto gare dedicate a diverse categorie, tra cui agonisti, amatori, femminile, veterani e under 19, confermandosi uno degli appuntamenti più attesi del panorama italiano del calciobalilla. Per Calogero Vinciguerra e Vincenzo Cacciato questo titolo rappresenta un importante riconoscimento sportivo e un motivo di orgoglio per Favara, Canicattì e l’intera provincia agrigentina, che vede due suoi rappresentanti salire sul gradino più alto del podio nazionale.

