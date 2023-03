Calogero Marrone “Un Eroe dimenticato”: evento al Liceo Martin Luther King con la partecipazione del giornalista Franco Giannantoni

Oggi, 3 marzo, si celebra una giornata parallela alla Giornata dei Giusti del 6 marzo, dedicata alla memoria di Calogero Marrone, un funzionario dell’anagrafe del Comune di Varese che ha fornito documenti falsi agli ebrei per salvare loro la vita durante la Seconda Guerra Mondiale. Presso l’aula Calogero Marrone del Liceo Martin Luther King, si è tenuto un evento in cui il giornalista Franco Giannantoni ha presentato il suo libro “Un eroe dimenticato”, dedicato alla figura di Marrone e alla sua storia.

All’evento hanno partecipato diverse personalità, tra cui Rosario Manganella, presidente dell’Istituto Studi e Ricerca Calogero Marrone, Carmelo Castronovo dell’ANPI (Associazione Nazionale Partigiani d’Italia), la preside Mirella Vella, gli studenti del Liceo Martin Luther King e la moderatrice Professoressa Giada Attanasio.

Durante l’evento si è discusso dell’importanza di ricordare il coraggio e l’altruismo di persone come Calogero Marrone, che hanno rischiato la propria vita per aiutare gli altri. Il libro di Franco Giannantoni ha permesso di conoscere meglio la storia di Marrone e di apprezzare la sua coraggiosa azione durante il periodo più buio della storia dell’umanità. La giornata dedicata a Calogero Marrone è stata un momento per onorare il suo sacrificio e per ricordare l’importanza di difendere i valori dell’umanità, della giustizia e della solidarietà.