Calogero Pisano riconfermato Segretario della XIV Commissione parlamentare

Dopo due anni e mezzo di legislatura, al giro di boa, la XIV Commissione parlamentare permanente Politiche dell’UE si presenta con una nuova composizione, che vede confermata al proprio interno la presenza del deputato agrigentino, Calogero Pisano, già componente attivo e ora riconfermato nel ruolo di Segretario, incarico che ha ricoperto sin dall’inizio del mandato. Si tratta di un incarico di rilievo in una delle commissioni più strategiche per il futuro del Paese, chiamata a monitorare l’attuazione delle politiche europee e la gestione delle risorse del PNRR. La riconferma dell’on. Pisano testimonia la fiducia dei colleghi parlamentari e il riconoscimento del lavoro svolto nel corso della legislatura.

“Ringrazio sinceramente i colleghi per la fiducia che hanno voluto nuovamente accordarmi – ha dichiarato l’on. Pisano – questo incarico rappresenta per me un motivo di grande orgoglio e una responsabilità che intendo continuare ad onorare con serietà, passione e spirito di servizio. La XIV Commissione è un osservatorio privilegiato per comprendere le dinamiche europee e per orientare le scelte che incideranno concretamente sullo sviluppo del nostro Paese e dei nostri territori, a partire dalla provincia di Agrigento, oltre ad essere n organo fondamentale nella gestione delle risorse del PNRR”. La riconferma del deputato siciliano rappresenta un segnale chiaro della volontà politica di valorizzare competenze e continuità nei ruoli chiave delle istituzioni parlamentari.