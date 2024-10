Cambio al vertice della Questura di Agrigento: il nuovo Capo di Gabinetto è la dott.ssa Maria Lucia Lombardo

Nella mattinata di ieri, 1 ottobre, la Questura di Agrigento ha accolto il suo nuovo Capo di Gabinetto. Alla presenza del Questore di Agrigento, Dott. Emanuele Palumbo, e del Vicario, Dott. Giovanni Mossuto, è stata ufficialmente presentata la Commissario Capo Dott.ssa Maria Lucia Lombardo, che subentra al Dott. Antonio Squillaci. Quest’ultimo, promosso lo scorso 16 luglio alla qualifica di Primo Dirigente, si appresta a ricevere un nuovo incarico e a essere trasferito in un’altra sede.



La Dott.ssa Lombardo, 35 anni, originaria di Sutera, porta con sé una consolidata esperienza maturata in vari uffici della Polizia di Stato. Laureata in Giurisprudenza, è entrata in Polizia nel 2015, iniziando il suo percorso alla Questura di Venezia, dove ha prestato servizio presso il Commissariato di Mestre. Successivamente, ha lavorato nell’Ufficio di Gabinetto occupandosi di Ordine Pubblico, Relazioni Esterne e Sindacali. La sua carriera è proseguita presso il Commissariato San Marco e nella Divisione Anticrimine. Negli ultimi due anni, la Dott.ssa Lombardo ha diretto con successo il Commissariato di Palma di Montechiaro, distinguendosi per la sua professionalità e dedizione. Il Questore Palumbo, insieme ai Funzionari e a tutto il personale della Questura di Agrigento, ha espresso alla Dott.ssa Lombardo i migliori auguri di benvenuto e di buon lavoro, certo che il suo contributo sarà prezioso per l’intera comunità agrigentina.