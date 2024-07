Cambio nella giunta comunale di Favara: domani Carmen Lo Presti sostituirà Antonio Liotta

Si terrà domattina alle 12, nella stanza del sindaco di Favara, un avvicendamento programmato nella giunta comunale. A lasciare l’incarico, per subentrate necessità personali, sarà il vicesindaco Antonio Liotta. Al suo posto, come espressione del Partito Democratico, giurerà in qualità di assessore Carmen Lo Presti. Ventisette anni, è laureata in Lettere moderne. Attualmente è responsabile risorse umane presso l’Aism di Agrigento ed è componente del centro studi Antonio Russello. Previsto un riassetto delle deleghe. La stampa è invitata a partecipare.