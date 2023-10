Camera dei Deputati, XIV Commissione parlamentare apre alla realizzazione di un aeroporto ad Agrigento: Approvata la proposta di Pisano

Accolta con votazione favorevole della XIV Commissione parlamentare permanente “Politiche dell’UE” la proposta di parere di conversione in legge del decreto-legge n. 124/2023, recante disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell’economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione, di cui è relatore il parlamentare agrigentino Calogero Pisano.

All”interno del provvedimento, approvato dalla Commissione, un’apertura netta alla realizzazione di un Hub aeroportuale centromeridionale che serva le province di Agrigento e Caltanissetta e ad un potenziamento delle strutture di Polizia dell’agrigentino, oggi direttamente investite dall’emergenza migratoria, in sostanza alla possibile promozione della Questura di Agrigento al primo livello.

Il DL di conversione passa ora alla Commissione Bilancio per poi essere votato in Aula dalla Camera e dal Senato.

“Oggi è un giorno importante per la nostra provincia. Tutti i componenti di centrodestra della Commissione parlamentare hanno votato positivamente alla mia proposta di realizzare uno scalo agrigentino e di promuovere al primo livello la Questura della nostra città. La cosa mi riempie di soddisfazione e di orgoglio, continuerò a lavorare sodo per il bene della mia terra”, queste le parole dell’on. Calogero Pisano.