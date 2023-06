Camion pieno di spazzatura si ribalta a Cammarata: L’autista fortunatamente illeso

Un incidente si è verificato in tarda mattinata nella contrada Tumarrano, sulla SP 26 vicino a Scivolandia, a Cammarata, quando un camion carico di spazzatura si è ribaltato per cause ancora da accertare. L’autista del veicolo è rimasto miracolosamente illeso, riportando solo lievi graffi. Sul luogo dell’incidente sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco, gli operatori del 118 e i carabinieri della locale stazione per gestire l’emergenza e determinare le responsabilità dell’accaduto.



Le circostanze che hanno portato al ribaltamento del camion sono ancora oggetto di indagine. Gli esperti stanno lavorando per stabilire le cause esatte dell’incidente, valutando diversi fattori. I vigili del fuoco sono intervenuti prontamente per garantire la sicurezza nella zona dell’incidente. Hanno lavorato con perizia per controllare la situazione e, con l’ausilio di una gru, stanno attualmente cercando di rimettere in carreggiata il veicolo ribaltato. Grazie al loro rapido intervento, il pericolo è stato contenuto e la zona è stata messa in sicurezza.



Gli operatori del 118 hanno fornito assistenza immediata all’autista del camion. Nonostante lo spavento causato dall’incidente, l’autista ha riportato solo lievi graffi. I carabinieri stanno raccogliendo testimonianze, rilevando prove e svolgendo un’indagine dettagliata per comprendere meglio le dinamiche dell’accaduto.