CAMMARATA: Carabinieri soccorrono uomo colto da malore in casa.

I Carabinieri della Stazione di Cammarata sono intervenuti presso un’abitazione in via Cesare Battisti, dove un uomo di 67 anni, colto da malore, si trovava solo all’interno del proprio appartamento. L’allarme è stato dato dal figlio, che, non riuscendo a mettersi in contatto con il padre, ha raggiunto l’abitazione ma si è trovato impossibilitato ad entrare poiché la porta risultava chiusa dall’interno. Resosi conto della situazione, ha immediatamente richiesto l’intervento dei Carabinieri, che si sono precipitati sul posto insieme ai sanitari del 118. Non potendo attendere l’arrivo dei Vigili del Fuoco, i militari, con il consenso del figlio, hanno trovato un modo per forzare l’ingresso e permettere ai soccorritori di prestare le prime cure all’uomo, che giaceva riverso sul letto in stato di semi-coscienza. A seguito delle valutazioni del personale medico, è stato disposto il trasferimento immediato presso l’ospedale di Agrigento per sospetto ictus. L’uomo si trova attualmente in osservazione, ma non è in pericolo di vita. L’intervento tempestivo dei Carabinieri ha consentito di garantire un soccorso rapido ed efficace, a conferma della costante vicinanza dell’Arma ai cittadini e della sua missione di tutela e assistenza in ogni situazione di emergenza, in pieno spirito del motto #PossiamoAiutarvi