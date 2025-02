Cammarata: due automobilisti gareggiano a forte velocità in centro abitato, sanzionati dai Carabinieri.

I Carabinieri della Stazione di Cammarata hanno sanzionato due automobilisti che, lungo una delle strade principali del paese, hanno ingaggiato una pericolosa gara di velocità, mettendo a rischio l’incolumità pubblica. I due giovani, a bordo di auto sportive, si sono sfidati in una serie di sorpassi azzardati e manovre spericolate, trasformando la strada in un circuito improvvisato. L’episodio è iniziato quando uno dei conducenti ha effettuato un sorpasso rischioso, scatenando la reazione dell’altro, che lo ha inseguito a breve distanza tra le vie del centro, sotto gli occhi attoniti di numerosi cittadini. A pochi metri dal punto in cui è iniziata la folle corsa, una pattuglia dei Carabinieri era impegnata in un posto di controllo per garantire la sicurezza stradale. I militari, accortisi dell’alta velocità dei veicoli in avvicinamento, hanno immediatamente intimato l’alt, ma i due automobilisti hanno ignorato l’ordine, proseguendo la loro corsa.

Dopo un breve periodo di ricerche, i responsabili sono stati individuati e fermati. Grazie alle testimonianze raccolte e alle immagini di una telecamera di sorveglianza, i Carabinieri hanno ricostruito l’accaduto e adottato i provvedimenti previsti dalla legge: per entrambi sono scattate pesanti sanzioni, la sospensione della patente e il sequestro amministrativo delle autovetture. L’episodio, oltre a suscitare grande preoccupazione tra i cittadini, richiama l’attenzione sui gravi rischi legati a comportamenti irresponsabili alla guida, che possono avere conseguenze drammatiche per sé e per gli altri utenti della strada.