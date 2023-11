Cammarata, operaio forestale 59enne gravemente ferito travolto da un albero

Cammarata, un operaio forestale di 59 anni del luogo è stato vittima di un grave incidente sul lavoro. Secondo una prima ricostruzione, mentre svolgeva il suo compito quotidiano, è stato colpito da un tronco d’albero, riportando ferite serie. Tramite l’ausilio immediato dell’elisocorso, l’uomo è stato prontamente trasportato all’ospedale Civico di Palermo, dove è in prognosi riservata a causa di traumi diffusi sul suo corpo. Mentre i medici lottano per la sua guarigione, i carabinieri della Compagnia di Cammarata hanno avviato un’indagine approfondita per comprendere esattamente come l’incidente abbia potuto verificarsi.