CAMMARATA: Scoperto un sito di autoriparazioni e demolizioni non autorizzate, denunciato un 57enne.

A Cammarata, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Cammarata e del Centro Anticrimine Natura di Agrigento, con il supporto della locale Stazione Carabinieri e dell’ARPA Sicilia, hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Agrigento un uomo di 57 anni, residente a Cammarata, ritenuto responsabile di gestione illecita di rifiuti e svolgimento di attività non autorizzata di autoriparazioni e demolizioni di autoveicoli. L’operazione, condotta nell’ambito di un servizio mirato alla prevenzione e repressione dei reati ambientali, ha portato al controllo di un terreno di proprietà dell’indagato, situato in contrada Sotto la Rocca. Sul posto sono stati individuati quattro capannoni adibiti a officine non autorizzate, all’interno dei quali venivano svolte attività di autoriparazioni e demolizioni. Nella restante porzione del terreno, estesa per circa 2.000 metri quadrati, i militari hanno riscontrato l’abbandono incontrollato di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, inclusi numerose carcasse di autoveicoli, parti di motori e altri materiali derivanti dall’attività illecita quali: sospensioni, organi frenanti, cambi e motori abbandonati sulla nuda terra, in violazione delle più elementari norme di carattere ambientale.



Tutta l’area è stata posta sotto sequestro, comprendendo le strutture, le attrezzature di lavoro e i rifiuti presenti. In particolare, sono stati sequestrati 38 autoveicoli, gruette meccaniche, macchine operatrici, un banco da lavoro, centinaia di parti di veicoli fuori uso, quattro strutture coperte utilizzate quali deposito per le parti di autoveicoli smontati ove veniva altresì svolta attività di officina meccanica e lattoneria il tutto senza alcuna autorizzazione. Durante il controllo sono stati inoltre identificati due lavoratori irregolari, segnalati al Nucleo Ispettorato del Lavoro di Agrigento per le successive verifiche. L’intervento conferma l’impegno dell’Arma dei Carabinieri nella tutela dell’ambiente e nella lotta all’illegalità, a salvaguardia della salute pubblica e del territorio.