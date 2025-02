Campionati della cucina italiana: la Siciliana Andrei Andreea si aggiudica il secondo posto

Medaglia d’Argento per la Lady Chef Andrei Andreea, dell’Associazione Cuochi e Pasticceri di Agrigento, che ha rappresentato la Sicilia ai Campionati della cucina Italiana a Rimini, che si stanno svolgendo in questi giorni, nella categoria “Miglior professionista Lady Chef”. Un risultato davvero importante che fa volare in alto il nome della Sicilia, grazie alla sua Lady chef Andrei. Il suo piatto,Zuppa Mediterranea ai sapori di Sicilia, ha conquistato i giudici della Federazione portando a casa un gran risultato. Vincitrice della selezione Regionale Andreea Andrei, nonostante alla sua prima esperienza ai campionati italiani, è riuscita, grazie alle sue competenze, a meritare la medaglia d’argento.



Creatività, talento e coraggio hanno premiato l’impegno della lady Chef Andrei, che da Sutera, dove è proprietaria e gestisce con il marito un ristorante, è partita alla volta di Rimini, con grande determinazione e voglia di vincere. “La cucina è fatta di emozioni, di impegno e di crescita continua– ha dichiarato lChef Andrei- Oggi porto a casa un Argento ai Campionati di Cucina Italiana, ma soprattutto un’esperienza che mi ha arricchito tantissimo. Grazie a chi ha condiviso con me questo percorso, a chi mi ha supportato”. “Siamo orgogliose- ha dichiarato Rosi Napoli, la Coordinatrice regionale del comparto Lady Chef per la Sicilia- del risultato che la nostra Lady ha ottenuto, perché sappiamo con quanto amore e impegno abbia partecipato. Perché ci teneva tantissimo a portare in alto il nome della nostra terra. E ci è riuscita benissimo.”