Campionati europei di arti marziali. Ottime performance dei ragazzi agrigentini del Dojo Kyokushinkai

Quattro atleti agrigentini tornano carichi di soddisfazioni dai campionati europei del durissimo Karate Kyokushinkai svoltisi in Spagna, a Barcellona, per lo “Spanish Open”. “Piazzamenti strepitosi – spiega il Maestro Alessandro Caramanno – in quanto è il primo europeo per loro e trovarsi di fronte a 700 atleti e 1000 spettatori per un evento di tale portata e levatura e vincere non è proprio impresa semplice”.

Trionfa in maniera eccellente come campione europeo

Giuseppe Morreale, 11 anni, che si classifica al primo posto disputando combattimenti molto potenti e faticosi.

Un combattimento mozzafiato ha coinvolto l’atleta Flavia Fratello, 14 anni, contro una pluricampionessa europea.

L’atleta Miki ha disputato cinque difficilissimi combattimenti vincendone tre ma l’accesso al podio gli è stato precluso da un ragazzo che per due centesimi ha avuto la meglio nella decisione arbitrale

Quarto posto per Michele Argento di 14 anni. Matteo Americo, 10 anni, il più piccolo della categoria maschile bimbi, è riuscito a farsi valere con diversi combattimenti con atleti di quasi 12 anni e più esperienti ottenendo un quarto posto.

“Sono fiero – dice il Maestro Alessandro – di ognuno di loro perché conquistare la pedana più alta o avvicinarsi al podio in categorie vastissime e piene di atleti già esperti, o alla seconda o terza esperienza, è un immenso successo per la nostra scuola di karate e per il grande affiatamento che si è creato in tantissimi anni di lezioni. La competizione si è svolta in combattimenti senza esclusione di colpi e alla massima potenza e questo dice quanta preparazione hanno già acquisito questi giovani atleti”.

Il Dojo Kyokushinkai Agrigento gestito dal maestro Alessandro Caramanno attualmente è operativo presso la Pinetina di Agrigento.