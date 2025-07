Campobello di Licata: questa sera va in scena “Demetra” in piazza Aldo Moro

Appuntamento culturale a Campobello di Licata. Oggi, martedì 23 luglio alle ore 20:30, in piazza Aldo Moro andrà in scena Demetra, spettacolo teatrale a cura dell’Associazione Arte e Cultura Teatro Noesis. La regia è affidata a Franco Ventura, con l’aiuto regia di Catia Castellana. Protagonista è la figura mitica di Demetra, simbolo della Madre Terra, guida in un racconto che attraversa i temi della perdita, della rinascita e dell’amore, con al centro il legame con la figlia Persefone. In scena quasi quaranta interpreti. Lo spettacolo unisce parola, musica, immagini e simboli, culminando nella danza dei cinque elementi — Terra, Acqua, Aria, Fuoco ed Etere — che accompagna lo spettatore in un percorso simbolico, dal mondo fisico all’unità spirituale rappresentata dall’Etere. Ingresso libero.