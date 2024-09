Canicattì (AG), 6 Settembre: presentazione del libro “Ho Incontrato Rosario Livatino” di Angelo Maria Sferrazza

Il 6 settembre 2024 alle ore 19:00, presso il Centro Culturale di Canicattì (AG), si terrà un evento di grande rilevanza culturale e sociale: la presentazione del libro *”Ho Incontrato Rosario Livatino”* di Angelo Maria Sferrazza. L’incontro, organizzato dall’Associazione Athena in collaborazione con il Comune di Canicattì, rappresenta un’occasione unica per conoscere più da vicino la figura del “giudice ragazzino” attraverso le parole dell’autore. Il libro di Sferrazza offre una prospettiva intima e riflessiva su Rosario Livatino, il giovane magistrato ucciso dalla mafia nel 1990, e racconta l’eredità morale e civile che il giudice ha lasciato alla società italiana. Un’opera che si propone di tenere viva la memoria di un uomo che ha rappresentato la giustizia e il coraggio, affrontando la criminalità organizzata con fermezza e integrità. Dopo la presentazione del libro, i partecipanti avranno l’opportunità di visitare Casa Livatino, oggi Casa Museo dedicata alla memoria del giudice. Un luogo carico di storia e simbolismo, che conserva ancora intatti gli spazi e gli oggetti personali di Rosario Livatino, offrendo ai visitatori un’immersione nella vita e nel sacrificio di un uomo divenuto simbolo della lotta contro la mafia. Tutti sono invitati a partecipare per onorare la memoria del “giudice ragazzino” e per riflettere sui valori di giustizia e legalità che hanno guidato la sua vita e il suo impegno professionale. L’iniziativa è aperta al pubblico e rappresenta un’importante occasione per chiunque voglia approfondire la storia di un eroe dei nostri tempi, e per coloro che desiderano rendere omaggio a un uomo che ha dato la vita per la giustizia.