CANICATTÌ – Bullismo e cyberbullismo: i Carabinieri incontrano gli studenti dell’Istituto “Leonardo Sciascia” di Racalmuto e Grotte

Prosegue la collaborazione tra l’Arma dei Carabinieri e il mondo della scuola nell’ambito delle iniziative dedicate alla diffusione della cultura della legalità e alla prevenzione dei fenomeni di disagio giovanile. Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Compagnia di Canicattì hanno incontrato gli studenti dell’Istituto Comprensivo Statale “Leonardo Sciascia” di Racalmuto e Grotte, nell’ambito di un nuovo appuntamento formativo dedicato ai temi del bullismo, del cyberbullismo e dell’uso consapevole dei social network. L’iniziativa ha coinvolto ulteriori classi rispetto ai precedenti incontri, confermando l’attenzione dell’Arma e dell’istituzione scolastica verso tematiche di particolare attualità, che interessano da vicino il percorso di crescita dei più giovani. Nel corso dell’incontro, i militari hanno dialogato con gli studenti sulle diverse forme di prevaricazione, fisica, verbale, psicologica e digitale, soffermandosi sulle conseguenze che tali comportamenti possono determinare nella vita quotidiana delle vittime e nel contesto delle relazioni tra coetanei.Particolare attenzione è stata dedicata all’importanza di chiedere aiuto, di non sottovalutare i segnali di disagio e di favorire un clima di ascolto e fiducia, nel quale ciascun ragazzo possa sentirsi sostenuto dalla famiglia, dalla scuola e dalle istituzioni. La Dirigente Scolastica, Carmela Campo, ha espresso apprezzamento per il rinnovo dell’iniziativa, sottolineando il valore educativo di momenti di confronto che aiutano gli studenti a maturare maggiore consapevolezza dei propri diritti e doveri e a costruire relazioni fondate sul rispetto reciproco. L’incontro ha confermato la forte sinergia tra Scuola e Carabinieri, un’alleanza educativa fondamentale per promuovere tra le nuove generazioni una cultura della legalità, della responsabilità e del rispetto della persona.